Türkiye Yerli Aşıya Onay Vermeye Hazırlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziranda 30 milyon doz, eylül ayının sonuna kadar da toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaşacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

"Kapanma dönemi sonrası uzun bir aradan sonra günlük vakamız 10 binin altında. Vaka sayısı 63 binden 10 binin altına düştü. Bugünkü günlük vaka sayımız 9 bin 385 oldu. Vaka sayılarındaki düşüşün süreceğine inanıyorum."

"4 ayda 120 milyon aşı Türkiye'ye gelmiş olacak"

Aşıların şu ana kadar 6,1 milyonu teslim edildi, 4 ayda da 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Bundan sonra bir an önce hızlı şekilde aşıları uygulamak istiyoruz.

"Önceliğimiz düşüşü kalıcı hale getirmek"

Birinci önceliğimiz vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı hale getirmek olacak. Yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak ana hedefimiz olacak.

"Günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var"

Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle, yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var.

"Yerli aşıya eylül ayında acil kullanım onayı verilebilir"

Yerli aşıda Faz-2 çalışması bitti, Faz-3'ün de haziran ayında başlayacağını düşünüyorum. Yerli aşıda süreç başarıyla tamamlanırsa eylül ayında acil kullanım onayıyla kullanımı söz konusu olabilir.

Aşılama oranı 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Biz bunun yüzde 90'ın üzeri olmasını istiyoruz.

"Aşılama takviminde haziranda 20 yaşa kadar inmek istiyoruz"

Haziranda 30 milyon aşı ile birlikte, tedarikte sorun yaşanmazsa peyderpey 20 yaşa kadar inmek istiyoruz. Haziran ayından itibaren kısıtlamaları azaltacağız. Pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının yarısı boş durumda.

Uğur Şahin: Yaz sonuna kadar 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz

Koronavirüse karşı aşıyı üreten Alman firması BioNTech'in CEO'su Prof. Dr.Uğur Şahin çevrim içi toplantıya katıldı.

Uğur Şahin, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında da konuştu.

"120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldı"

120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldı. Haziran'da 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz ağustos ve eylül ayının sonuna kadar 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz

"Aşımız 30'dan fazla mutasyonda etkili"

Bizim aşımız mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Aşımız 30'dan fazla mutasyonda etkili. 2022 yılı için 3. doz aşı önerilebilir.

"Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz"

Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastalığı geçirdikten sonra yeterli olabilir. Haziran ayında Türkiye'ye geleceğim. Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz.

Bu habere tepkiniz:



20/05/2021 23:12