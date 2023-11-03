Türkiye Yüzyılı'nda 'Türk Devri' başlıyor

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devri'ni Türkiye ile devam ettirmeyi ve Türk dünyasının dünyanın yükselen gücü olmasını hedefliyor."

Türk devletlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Dünyası Teşkilatı (TDT) her geçen gün daha çok güçlenerek adını yükseltiyor.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın üye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Macaristan ve Türkmenistan’ın gözlemci ülkeler olduğu bir teşkilatlanma…

Türk Konseyi’nin adı Kasım 2021’de İstanbul’da gerçekleşen zirvede “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirildi. Teşkilatın bu ismi almasından sonra Batı ve Doğu medyalarında pek çok analiz yapıldı, değerlendirmeler yer aldı.

Liderler "Türk Devri" için bir arada

Türk Devletleri Teşkilatı Liderleri "Türk Devri" için bir araya geliyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 10. Zirvesi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde Astana’da düzenleniyor.

Zirveye, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan Cumhurbaşkanları; TDT Gözlemcilerinin Devlet/ Hükümet Başkanları ile TDT Genel Sekreteri katılıyor.