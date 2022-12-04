Türkiye'de 1 milyar liralık vurgun engellendi

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 28 ayrı olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı. 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gerçekleştirmek istediği 1 milyar liralık işlem engellendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince belirlenen 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 28 olaya karıştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 9 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Dosya kapsamında böylece şüphelilerin düzenlemek istedikleri 1 milyar lira değerindeki 10 eylem de engellendi.

Öte yandan "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçuna istinaden 49 şüphelinin banka ve kripto para borsalarındaki hesaplarına bloke konulurken, şüphelilere ait 3 otomobil ve 1 dubleks daireye de el konuldu.

Şüphelilerle bağlantılı 51 kişi yakalandı

Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik İzmir başta olmak üzere İstanbul, Uşak, Denizli, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, Kayseri, Van, Sinop, Bursa'da dün eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda İzmir'de 20, İstanbul'da 18, Uşak'ta 5, Manisa, Ordu, Diyarbakır, Kayseri ve Tekirdağ'da 1'er, Denizli'de 3 olmak üzere 51 şüpheli yakalandı.

Aralamalarda, suç unsuru doküman, 1 ruhsatsız tabanca ve 412 boş saat kutusu ele geçirildi.

Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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04/12/2022 14:25