Türkiye’de 10 bin 314 yeni vaka, 41 can kaybı!

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Nisan’a ait verilere göre, 220 bin 536 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 10 bin 314 yeni vaka tespit edilirken 41 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 14 bin 332 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 5 Nisan verilerine göre, dün 232 bin 135 test yapılmıştı. Dün, 12 bin 135 vaka tespit edilirken, 37 kişi hayatını kaybetmiş ve 13 bin 568 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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06/04/2022 20:57