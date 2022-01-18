Türkiye'de 100 bin dolarlık gasp

Türkiye İstanbul Beylikdüzü'nde iki şüpheli, bankadan para çeken bir kişiye aracında saldırarak parasını alıp kaçtı.



NTV'nin haberine göre; Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Beylikdüzü kesimi yanyolunda bulunan bir bankanın önünde yaşandı. İddiaya göre şüpheliler, bir bankadan çektiği 100 bin doları başka bir bankaya yatırmaya gelen kişiyi takip etti.

Adamın cipini park etmesinden faydalanan 2 kişi, aracın ön kapılarını açıp saldırmaya başladı. Güpegündüz onlarca kişiye aldırmadan aracın içinde paranın sahibini döven 2 saldırgan, araçtaki 100 bin doları da alıp kendi otomobillerine binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralanan kişiyi ambulansa aldı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu habere tepkiniz:



18/01/2022 12:53