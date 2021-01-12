Türkiye'de 12 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı!

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloda genel itibariyle düşüşün devam ettiği görülürken, ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu. Bakan Koca, 'Uzun bir aradan sonra' diyerek hasta sayısının binin altına düştüğünü belirtip, "Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız" dedi.



HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ



12 Ocak koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi

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12/01/2021 18:06