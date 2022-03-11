Türkiye’de 123 can kaybı, 25 bin 401 yeni vaka

Türkiye'nin 11 Mart 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

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11/03/2022

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Türkiye’de 123 can kaybı, 25 bin 401 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 342 bin 365 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 52 bin 269 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 222 bin 195 doza yükseldi.

11/03/2022 19:35
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