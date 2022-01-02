Türkiye’de 129 can kaybı, 33 bin 520 yeni vaka

Türkiye'nin 2 Ocak 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların risk altında olduğunu belirterek "Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 161 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,19, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 132 milyon 215 bin 15 doza yükseldi.

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02/01/2022 19:05