Türkiye’de 130 can kaybı, 37 bin 407 yeni vaka

Türkiye'nin 1 Ocak 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

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08/03/2022

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Türkiye’de 130 can kaybı, 37 bin 407 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 5 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanlığı, günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 365 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 69 bin 294 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 97 bin 881 doza yükseldi.

08/03/2022 19:42
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TAGS: Türkiye’de 130 can kaybı, 37 bin 407 yeni vaka
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