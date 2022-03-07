Türkiye’de 132 can kaybı, 34 bin 343 yeni vaka

Türkiye'nin 7 Mart 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti, 371 bin 684 test yapıldı, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi.

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 371 bin 684 Covid-19 testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük corona virüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 371 bin 684 Covid-19 testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 815 oldu.

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07/03/2022 20:27