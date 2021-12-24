Türkiye’de 133 can kaybı, 18 bin 910 yeni vaka

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24/12/2021

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Türkiye’de 133 can kaybı, 18 bin 910 yeni vaka

Türkiye'nin 24 Aralık 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 106 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Covid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 106 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 20 bin 351 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,47 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 127 milyon 994 bin 715 doza yükseldi.

24/12/2021 20:33
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TAGS: Türkiye’de 133 can kaybı, 18 bin 910 yeni vaka
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