Türkiye’de 133 can kaybı, 24 bin 404 yeni vaka

Türkiye'nin 14 Mart 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye’de son 24 saatte 319 bin 649 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 319 bin 649 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 38 bin 812 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 273 bin 906 doza yükseldi.

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14/03/2022 19:39