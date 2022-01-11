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Türkiye’de 137 can kaybı, 74 bin 266 yeni vaka

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11/01/2022

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Türkiye’de 137 can kaybı, 74 bin 266 yeni vaka

Türkiye'nin 11 Ocak 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 74 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın" dedi.

 

11/01/2022 19:58
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TAGS: Türkiye’de 137 can kaybı, 74 bin 266 yeni vaka, haberkibris,
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