Türkiye'de 14 ilde 'Narkoçelik-1' Operasyonu: 1 ton uyuşturucu yakalandı!

14 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-1' operasyonlarında, 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 142 zehir taciri ve sokak satıcısı ise, yakalandı.

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17/02/2024

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Türkiye'de 14 ilde 'Narkoçelik-1' Operasyonu: 1 ton uyuşturucu yakalandı!

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Narkoçelik-1” Operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "Jandarma Bölgesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 14 İlde düzenlenen 'NARKOÇELİK-1' Operasyonlarında; 1 Ton 68 kg uyuşturucu madde ile 51 Bin 100 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 142 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı.

 

17/02/2024 13:37
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TAGS: türkiye, uyuşturucui,
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