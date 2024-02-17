Türkiye'de 14 ilde 'Narkoçelik-1' Operasyonu: 1 ton uyuşturucu yakalandı!
14 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-1' operasyonlarında, 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 142 zehir taciri ve sokak satıcısı ise, yakalandı.
17/02/2024
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Narkoçelik-1” Operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, "Jandarma Bölgesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 14 İlde düzenlenen 'NARKOÇELİK-1' Operasyonlarında; 1 Ton 68 kg uyuşturucu madde ile 51 Bin 100 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 142 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı.