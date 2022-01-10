ads

Türkiye’de 141 can kaybı, 65 bin 236 yeni vaka

ads ads ads ads ads
10/01/2022

ads
ads
ads
Türkiye’de 141 can kaybı, 65 bin 236 yeni vaka

Türkiye'nin 10 Ocak 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 38 bin 242 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,67, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,04 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 136 milyon 898 bin 878 doza yükseldi.

10/01/2022 19:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Türkiye’de 141 can kaybı, 65 bin 236 yeni vaka
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.