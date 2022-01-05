Türkiye’de 143 can kaybı, 66 bin 467 yeni vaka

Türkiye'nin 5 Ocak 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de bugün 417 bin 787 test yapıldı. Koronavirüs tablosuna göre 66 bin 467 vaka sayısı, 143 de can kaybı yaşandı. İyileşen hasta sayısı ise 29 bin 316 olarak açıklandı. 4 Ocak'ta açıklanan veriler de vaka sayısı 54 bin 724'dü.

Tabloyu paylaşan Bakan Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun" dedi.

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05/01/2022 19:01