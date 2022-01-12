Türkiye’de 145 can kaybı, 77 bin 722 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Ocak Salı gününün verilerine göre, 422 bin 028 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Güncel verilere göre, 77 bin 722 yeni vaka tespit edilirken 145 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 42 bin 573 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde" dedi.

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12/01/2022 19:28