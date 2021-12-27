Türkiye’de 157 can kaybı, 26 bin 99 yeni vaka

Türkiye'nin 27 Aralık 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 362 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 362 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 24 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,89, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,55 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 129 milyon 332 bin 845 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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27/12/2021 20:40