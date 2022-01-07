Türkiye'de 157 can kaybı, 63 bin 214 yeni vaka

Türkiye'nin 7 Ocak 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 29 bin 197 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,94 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 135 milyon 618 bin 50 doza yükseldi.

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07/01/2022 20:25