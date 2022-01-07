ads

Türkiye'de 157 can kaybı, 63 bin 214 yeni vaka

ads ads ads ads ads
07/01/2022

ads
ads
ads
Türkiye'de 157 can kaybı, 63 bin 214 yeni vaka

Türkiye'nin 7 Ocak 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 29 bin 197 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,94 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 135 milyon 618 bin 50 doza yükseldi.

 

07/01/2022 20:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Türkiye’de 157 can kaybı, 63 bin 214 yeni vaka
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.