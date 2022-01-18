Türkiye’de 157 can kaybı, 69 bin 658 yeni vaka

Türkiye'nin 18 Ocak 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Corona virüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 418 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 77 bin 612 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,07, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,30 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 865 bin 637 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

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18/01/2022 20:02