Türkiye’de 162 can kaybı, 64 bin 935 vaka

Türkiye'nin 17 Ocak 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 836 Covid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 403 bin 836 Covid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 72 bin 106 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,27 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 578 bin 409 doza yükseldi.

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17/01/2022 20:16