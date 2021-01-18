Türkiye’de 164 can kaybı, 5 bin 862 yeni vaka

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18/01/2021

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Türkiye’de 164 can kaybı, 5 bin 862 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 18 Ocak 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 151bin 342 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu, 7 bin 905 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 523 bin 423'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, vefat sayısı 24 bin 161, ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

18/01/2021 19:13
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TAGS: Türkiye cumhuriyeti korona virüs, korona virüs, kıbrıs, fahrettin koca,
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