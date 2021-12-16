Türkiye’de 167 can kaybı, 18 bin 100 yeni vaka

Türkiye'nin 16 Aralık 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Covid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 3 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 664 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,20 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 122 milyon 393 bin 466 doza yükseldi.

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16/12/2021 19:48