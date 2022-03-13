Türkiye'de 17 bin 426 yeni vaka

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13/03/2022

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Türkiye'de 17 bin 426 yeni vaka

TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 298 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 568 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 243 bin 976 doza yükseldi.

13/03/2022 19:31
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TAGS: türkiye, KORONA, TABLOSU
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