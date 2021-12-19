Türkiye’de 171 can kaybı, 16 bin 910 yeni vaka

ads ads ads ads
19/12/2021

ads
ads
ads
Türkiye’de 171 can kaybı, 16 bin 910 yeni vaka

Türkiye'nin19 Aralık 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 193 Covid-19 testi yapıldı, 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 193 Covid-19 testi yapıldı, 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 349 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 858 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,43, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,28 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 124 milyon 58 bin 691 doza yükseldi.

19/12/2021 19:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Türkiye’de 171 can kaybı, 16 bin 910 yeni vaka
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.