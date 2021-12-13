Türkiye’de 171 can kaybı, 18 bin 796 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşının öneminin nedenlerini sıralayarak, "FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" ifadelerini kullandı.

TC Sağlık Bakanlığı, 13 Aralık Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 351 bin 536 testte 18 bin 796 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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13/12/2021 19:48