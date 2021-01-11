Türkiye’de 174 can kaybı, 10 bin 220 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Ocak 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi.

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11/01/2021

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Türkiye’de 174 can kaybı, 10 bin 220 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Covid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 783 oldu, 10 bin 301 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.

Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

11/01/2021 19:43
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TAGS: türkiye covid, covid 19, haberkibris
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