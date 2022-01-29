Türkiye'de 174 can kaybı, 94 bin 783 yeni vaka
Türkiye'nin 29 Ocak 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.
29/01/2022
Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Covid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" şeklinde konuştu.