Türkiye'de 174 can kaybı, 94 bin 783 yeni vaka

Türkiye'nin 29 Ocak 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

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29/01/2022

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Türkiye'de 174 can kaybı, 94 bin 783 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Covid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" şeklinde konuştu. 

29/01/2022 18:47
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TAGS: türkiye, koronavirüs
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