Türkiye’de 176 can kaybı, 18 bin 561 yeni vaka

Türkiye'nin 10 Aralık 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Covid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 347 bin 232 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 129 oldu.

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10/12/2021 20:31