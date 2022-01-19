Türkiye’de 176 can kaybı, 72 bin 615 yeni vaka

Türkiye'nin 19 Ocak 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı corona virüsü için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. Son verilere göre vakaların %8'ini 65 yaş ve üstünün oluşturduğunu belirten Bakan Koca, "Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin

HASTANEYE YATIŞ ORANI

%10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak Corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 test yapılırken 72 bin 615 Vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 176 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 84 bin 426 oldu.

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19/01/2022 19:41