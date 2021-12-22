Türkiye’de 179 can kaybı, 19 bin 95 yeni vaka

Türkiye'nin 22 Aralık 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 438 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Corona Virüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 352 bin 438 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 816 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,62, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,40 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 126 milyon 565 bin 703 doza yükseldi.

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22/12/2021 20:06