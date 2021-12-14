Türkiye’de 181 can kaybı, 21 bin 477 yeni vaka

Türkiye'nin 14 Aralık 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Covid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 117 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 42 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 935 bin 289 doza yükseldi.

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14/12/2021 19:20