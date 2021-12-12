Türkiye’de 182 can kaybı, 17 bin 956 yeni vaka

Türkiye'nin 1 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Covid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 corona virüs (Covid-19) testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 345 bin 754 Covid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 648 oldu.

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12/12/2021 19:23