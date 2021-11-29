Türkiye’de 189 can kaybı, 24 bin 317 vaka

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29/11/2021

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Türkiye’de 189 can kaybı, 24 bin 317 vaka

Türkiye'nin 29 Kasım 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 816 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 273 oldu.

29/11/2021 19:50
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TAGS: Türkiye’de 189 can kaybı, 24 bin 317 vaka, haberkibris,
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