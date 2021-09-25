Türkiye'de 193 can kaybı, 26 bin 145 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 19 bin 199 kişi iyileşti, 193 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Vaka sayısı 19 bin!' Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26 bin 145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter." dedi.

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25/09/2021 21:24