Türkiye’de 193 can kaybı, 9 bin 877 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Ocak 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı.

Bin 515 yeni hasta tespit edilirken can kaybı 200'ün altına geriledi.

3 Ocak 2021'de corona virüs nedeniyle Türkiye'de 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu.

10 bin 102 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca bugünkü verileri gösterdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz."

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03/01/2021 18:46