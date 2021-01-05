Türkiye’de 194 can kaybı, 14 bin 494 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

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05/01/2021 19:13