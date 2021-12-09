Türkiye’de 195 can kaybı, 19 bin 696 yeni vaka

Türkiye'nin 9 Aralık 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 522 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 27 bin 263 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,97 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 394 bin 26 doza yükseldi.

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09/12/2021 22:14