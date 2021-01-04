Türkiye’de 197 can kaybı, 13 bin 695 yeni vaka
04/01/2021
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ocak 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz."