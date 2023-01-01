Türkiye'de 200 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı

Türkiye'de Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

Milli Piyango'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye, Giresun Merkez’den ve Bursa Osmangazi’den alınan birer bilet ve millipiyangoonline.com üzerinden alınan iki bilete isabet etti.

İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

6530303

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

5424303 5839489

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0256035 0341678 0357483 0528624 1404769 2271176 3266702 3439448

5323047 8223019 ––––––– ––––––– ––––––– ––––––– ––––––– –––––––

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

1039531 1144595 1225572 1970525 2008962 2308330 2351908 2469708

2787105 3492628 3697011 5093765 5385056 5977975 5986604 6365391

6650782 7815352 8287797 8574583 ––––––– ––––––– ––––––– –––––––

500.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0125832 0284345 0934037 1176234 1570328 1921644 2069299 2169369

4219987 4238110 4480875 5152250 5405757 5576690 5600539 5752451

5850966 5945516 6363086 6406679 6666460 6977549 7247036 7692503

7730621 7844859 8661989 8828675 9071714 9624096 ––––––– –––––––

50.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0406392 0439742 0589275 0595348 0668631 0957193 1218698 1291752

1312830 1338036 1365698 1402276 1536582 1580111 1661612 1674011

1680580 1727052 1924071 1964682 1978909 2008134 2080531 2180411

2230162 2432666 2441213 2543616 2560788 2634823 2666796 2850503

2953796 2991029 2991740 3030498 3490276 3497864 3588162 3659077

3930870 3940923 3970011 3973697 3976334 3988081 4099344 4186434

4205803 4475025 4484524 4572359 4716084 4740960 4761225 4935310

4956803 5050496 5185083 5366836 5419143 5928391 5958343 6084857

6268699 6295632 6410198 6473027 6532309 6886745 6930676 7049747

7086761 7221470 7279397 7471350 7553250 7612849 7771837 7878719

7950655 7951082 7977224 8054060 8123944 8129519 8150562 8245767

8330365 8429818 8612478 8733335 8849935 8941909 9398121 9398961

9524472 9716923 9807090 9925993 ––––––– ––––––– ––––––– –––––––

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0045801 0058657 0130244 0140945 0145639 0227666 0230276 0248208

0251828 0268537 0315846 0339112 0613316 0702454 0738233 0759292

0793980 0872162 0907135 0909200 0982833 1026729 1049605 1063223

1168527 1223789 1244683 1283270 1288532 1325808 1435082 1498839

1505458 1526085 1563491 1612727 1635144 1666147 1680959 1693374

1716535 1798667 1798868 1894173 1918496 1986252 2071934 2096340

2123103 2202128 2241453 2300134 2304003 2384850 2447748 2559514

2559859 2717162 2718110 3012380 3077472 3116149 3227923 3252236

3269465 3312280 3335473 3360676 3392331 3419649 3470535 3478588

3500751 3520008 3563150 3585303 3588625 3593182 3683767 3689055

3725229 3930505 3932788 4011291 4102997 4141336 4158807 4160827

4223581 4254797 4330729 4351073 4371238 4425857 4534632 4571425

4579798 4582526 4585714 4604808 4681812 4685193 4695982 4756949

4783691 4818180 4840119 4847919 4882780 4891975 4917792 4946970

4958194 5017011 5061631 5082354 5092320 5197825 5272830 5305966

5371994 5374508 5405198 5465237 5472720 5477122 5530285 5530317

5590494 5604288 5691416 5732275 5753177 5847433 5853908 5901879

5956622 5982696 6031309 6047083 6088826 6106967 6154422 6249303

6258053 6310908 6339548 6457662 6464913 6479885 6533657 6562422

6621083 6622144 6673727 6728626 6810592 6847359 7030509 7049713

7059358 7067973 7068055 7103091 7143242 7177466 7241064 7290497

7296456 7378137 7413449 7503972 7510548 7523447 7524798 7582227

7601973 7603640 7610196 7637759 7670049 7715664 7754583 7758793

7792815 7807381 7810808 7867662 7903023 7903790 7999335 8040382

8090062 8091415 8138526 8153770 8167231 8212129 8260815 8289196

8320676 8329328 8375064 8403183 8411494 8471953 8530039 8558844

8563716 8581015 8605152 8664090 8733524 8760714 8806139 8934538

8939090 8988240 9002476 9028349 9146656 9181835 9213678 9257174

9309827 9342969 9369578 9369591 9443247 9519817 9652529 9656457

9710490 9727608 9769060 9776578 9778231 9834433 9928224 9939667

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0006862 0041066 0045711 0071423 0132943 0151319 0189879 0200147

0201757 0221178 0230755 0243751 0279871 0319042 0331355 0339030

0340595 0508948 0539652 0561493 0574159 0611908 0639622 0650956

0681449 0764886 0955846 0979727 0981292 0999297 1032307 1052507

1072748 1124102 1142768 1247336 1266560 1285087 1294589 1387753

1388763 1404979 1431990 1450691 1527953 1533727 1556873 1571784

1576428 1618447 1652887 1669714 1676346 1712241 1715387 1741540

1810351 1822300 1902603 1949851 1972502 2003520 2023132 2086305

2086409 2106295 2113738 2164251 2177204 2188832 2225540 2261434

2269191 2272939 2298125 2311596 2379973 2423776 2447345 2463990

2477139 2481935 2488351 2590385 2598448 2621021 2664209 2671491

2787314 2827028 2834679 2909840 3080686 3083583 3135377 3139517

3170323 3175741 3216940 3243442 3259226 3370738 3379271 3474695

3497060 3503575 3507075 3534760 3592280 3630195 3653744 3689760

3696358 3702116 3711870 3734878 3755458 3765767 3828628 3897837

3962624 3976287 3985725 4003241 4007290 4086013 4142063 4169209

4200182 4219826 4244903 4250886 4256696 4264203 4279806 4283995

4288093 4357839 4367519 4385583 4411805 4416552 4531130 4535276

4668814 4702078 4712939 4715095 4758154 4769506 4783514 4835237

4835264 4846593 5055241 5072478 5097108 5099003 5136087 5142012

5216375 5222905 5252757 5260276 5261547 5272666 5285142 5293997

5346028 5361888 5393474 5398061 5426318 5452208 5452421 5488700

5501170 5519370 5520242 5563603 5607196 5607716 5619343 5637807

5661496 5705604 5757671 5851830 5888849 5954861 6010958 6012838

6066626 6130313 6132794 6141832 6151371 6206955 6246015 6275135

6344537 6373558 6427733 6467633 6477480 6491845 6518299 6525769

6528227 6623528 6727279 6743077 6777142 6870075 6904131 7012181

7060151 7061220 7158616 7173847 7242967 7265541 7396693 7414104

7420497 7512885 7523367 7535362 7575026 7589578 7704911 7748817

7842112 7864795 7871913 7874337 7875233 7898065 7930604 8010163

8017761 8052106 8070606 8156201 8187762 8230307 8240668 8297854

8305801 8329962 8372024 8401323 8436564 8649635 8734242 8735336

8766928 8777721 8787020 8806537 8846763 8872754 8877382 8910023

8956672 8977164 8980436 9000387 9006971 9027481 9030494 9050187

9074883 9115303 9120958 9135811 9143223 9260966 9261140 9286815

9308547 9316536 9396379 9520075 9528386 9582476 9644842 9650729

9669687 9678466 9735234 9763653 9769793 9773355 9856881 9864853

9930012 9949447 9976225 9987982

Son 6 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

021681 023293 029058 033127 044706 049145 051040 056285

061786 088688 089216 115110 144946 148330 190729 191280

195176 198175 217934 227412 232760 235917 247867 251531

254689 256962 267934 275089 292618 304164 305692 317991

325662 341589 344704 378447 386371 391136 403350 408021

408767 409486 409668 410612 419515 424925 430349 436165

442162 444323 446321 455604 473779 486571 492481 496638

535302 535725 548054 556721 559060 564741 565145 573163

575546 579891 594483 607513 610830 625002 627124 630836

637690 640291 649982 654721 678828 696003 705539 710444

716618 717000 727560 732140 734043 769376 790574 805169

806552 810125 815457 821576 826296 830725 837774 860197

870971 878776 887983 891166 902134 908248 911527 920798

939313 941344 945193 945938 972884 996669 –––––– ––––––

Son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar

01290 02141 02718 02970 03029 04148 04731 06849

08171 08644 08950 09010 09676 10514 13379 15730

17375 19100 20456 21953 21989 22879 23859 24401

24643 25429 25907 26130 28440 29198 29693 30427

31111 33358 33381 33651 33768 34249 35360 35726

36344 37298 39689 40378 42082 44216 44931 45506

46278 49419 50526 50655 50935 52441 54528 55917

56740 57167 58769 58985 59502 60783 61223 61520

62100 62308 63271 67232 68405 68619 69921 70551

71226 71484 72505 74912 75081 75176 76180 76634

76709 76733 76734 76752 82320 83702 83817 84131

85362 86937 87310 87486 89497 90676 93943 95442

96386 97645 97769 98836 ––––– ––––– ––––– –––––

Son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0315 0538 0602 0666 0767 0856 1160 1324

1349 1542 1672 1720 1755 1923 2167 2189

2201 2377 2392 2454 2523 2686 3041 3312

3448 3603 3843 4062 4116 4922 5952 5966

6132 6135 6855 6970 7305 7366 7410 7433

7677 7718 8064 8181 8251 8346 8517 8551

8617 8760 8775 8807 8896 8955 9064 9403

9731 9761 9833 9981 –––– –––– –––– ––––

Son 3 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar

058 092 099 143 187 242 289 309

331 348 373 378 395 404 418 458

577 605 624 638 714 748 750 761

764 841 857 867 962 984 ––– –––

Son 2 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01 08 12 17 20 29 58

Son 1 rakamına göre 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

0 6

200.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

0530303 1530303 2530303 3530303 4530303 5530303 6030303 6130303

6230303 6330303 6430303 6500303 6510303 6520303 6530003 6530103

6530203 6530300 6530301 6530302 6530304 6530305 6530306 6530307

6530308 6530309 6530313 6530323 6530333 6530343 6530353 6530363

6530373 6530383 6530393 6530403 6530503 6530603 6530703 6530803

6530903 6531303 6532303 6533303 6534303 6535303 6536303 6537303

6538303 6539303 6540303 6550303 6560303 6570303 6580303 6590303

6630303 6730303 6830303 6930303 7530303 8530303 9530303 –––––––

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01/01/2023 11:33