Türkiye’de 201 can kaybı, 24 bin 2 yeni vaka

Türkiye'nin 26 Kasım 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 229 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 229 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 341 oldu.

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26/11/2021 19:59