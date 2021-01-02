Türkiye'de 2020 yılında erkekler tarafından 300 kadın öldürüldü

2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de corona virüs salgını nedeniyle büyük kayıplar yaşadı. Deprem, sel, çığ gibi doğal afetler de 200'den fazla insanın ölümüne neden oldu.Uzun yılların kanayan yarası kadın cinayetleri, bu yıl da durmadı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2020 yılı raporuna göre 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Yılın son gününde işlenen Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez ve Betül Tuğluk cinayetlerini vurgulayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, hazırladıkları raporda, "Bu yıl 300 kadın cinayeti işlenmiş, 171 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 300 kadından 182’sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 22’si ekonomik, 96’sı da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 182 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

ARALIK AYINDA 23 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ



Söz konusu rapora göre, Aralık ayında öldürülen 23 kadının 7’si evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü babası, 3’ü oğlu, 1’i tanıdık birisi tarafından öldürüldü.



Kadınların 17’sı evinde, 2’si sokak ortasında, 2’si işyerinde, 1’i otelde, 1’i de arabada öldürülmüştür. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 74’ü evlerinde öldürüldü.



13’ü ateşli silahlarla, 8’si kesici aletle, 2’si de boğularak öldürüldü.

İllere göre 2020 yılında gerçekleşen kadın cinayetleri

KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER?

2020 yılında öldürülen 300 kadının 97’si evli olduğu erkek, 54’ü birlikte olduğu erkek, 38’i tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 18’i oğlu, 17’si babası, 16’sı akraba, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek, 5’i kardeşi, 3’ü tanımadığı birisi tarafından öldürülmüştür. 23 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.

KADINLAR ÇOĞUNLUKLA EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 181’i evinde, 48’i sokak ortasında, 15’i işyerinde, 14’ü de arazide, 11’i arabada, 5’i otelde, 4’ü ıssız bir yerde, 1’i odun deposunda, 1’i kuaförde öldürülmüştür. 20’sinin öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 60’ı evlerinde öldürüldü.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAH KULLANILDI

﻿170’i ateşli silahlarla, 83’ü kesici aletle, 26’sı boğularak, 10’u darp edilerek, 2’si yakılarak, 1’i kimyasal madde ile, 1’i de yüksekten düşülerek öldürüldü.

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02/01/2021 14:46