Türkiye'de 2021 yılında sporda yaşananlar

2021 yılı sadece olağan spor olaylarına değil pandemi nedeniyle 2020'de ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları gibi dev organizasyonlara da sahne oldu. İşte 2021'de sporda yaşananlardan öne çıkanlar...

OCAK





3 Ocak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından Paul Westphal, 70 yaşında hayatını kaybetti.

13 Ocak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanının 14'ten 16'ya yükseltilmesine karar verdiklerini açıkladı.

14 Ocak:

Türkiye Basketbol Federasyonu, bu sezon kadın ve erkeklerde Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı.

17 Ocak

Süper Lig'in 19. haftasında yapılan derbi maçta Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.

19 Ocak

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulüp yönetimini bırakma kararı aldığını duyurdu.

24 Ocak

Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Mesut Özil'i 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

27 Ocak

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

29 Ocak

Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

ŞUBAT





1 Şubat:

- Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman getirildi.

6 Şubat:

- Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, en iyi grup ikincileri arasında yer alarak FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

8 Şubat:

- ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl sonra şampiyon oldu.

9 Şubat:

- İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Şubat:

Türk boksör Arda Tamer Avcı, Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası Şampiyonu oldu.

15 Şubat:

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkarak, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i yakaladı.

16 Şubat:

- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemin en iyi hakemler listesini açıkladı. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.

.19 Şubat:

- Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 109-98 kaybettikleri Brooklyn Nets maçında, NBA tarihinde "35 bin sayı barajı"nı geçen 3. oyuncu oldu.

20 Şubat:

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 yendi. 12 Dev bu galibiyetle, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

- Avustralya Açık tek kadınlar finalini Naomi Osaka kazandı. Osaka, açık dönemde Monica Seles'ten sonra çıktığı ilk 4 grand slam finalinden de şampiyonlukla ayrılan ikinci kadın tenisçi oldu.

24 Şubat:

- Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışını 7.29'luk derecesiyle birinci olan ABD'li Holloway, Galli Colin Jackson'ın 7.30'luk derecesiyle 1994'te kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.

26 Şubat:

- Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan (7 gol) Türk futbolcu oldu.

27 Şubat:

- Galatasaray kalecisi Muslera, 300. Süper Lig maçına çıktı. Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig'de tek bir takımda 300 müsabaka barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

28 Şubat:

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.

MART





1 Mart

- Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli pentatlet İlke Özyüksel, Laser Run’da (atış ve koşu) dünya rekoru kırdı.

6 Mart

- Milli atlet Ersu Şaşma, 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama seçmelerini geçerek Türk atletizm tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde finale yükselen ilk sırıkçı oldu.

8 Mart

- Sırp tenisçi Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer almayı garantileyerek, İsviçreli Roger Federer'in rekorunu kırdı.

12 Mart

- 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, 470 kadınlar sınıfında Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek tarihe geçti. İkili, kadınlar 470 sınıfında olimpiyatlara kota alan ilk Türk sporcular oldu.

13 Mart

- VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

27 Mart

- 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Ayşe Tekdal, ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazandı. Tekdal, olimpiyat kotasını da aldı.

29 Mart

- Katar'da düzenlenen Grand Prix'de 8. olarak Türk eskrim tarihinin en iyi derecesini elde eden Milli eskrimci İrem Karamete, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota alan ilk eskrimci oldu.

NİSAN

1 Nisan

- Avrupa Halter Federasyonu Başkanlığına Hasan Akkuş seçildi.

4 Nisan

- İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde ise Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı. Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.

6 Nisan

- Kuzey Kore, sporcularını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.

7 Nisan

- Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli halterci Berfin Altun silkmede 121 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.

10 Nisan

- Milli tekvandocular Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

11 Nisan

- Türkiye, Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı.

17 Nisan

- Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Avrupa Judo Şampiyonası'nda erkekler 81 kilo finalinde Belçikalı Matthias Casse'yi yenen Vedat Albayrak, altın madalya elde etti.

18 Nisan

- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021), Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

- Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Kayra Sayi, Fransız Lea Fontaine'yi yenerek altın madalya elde etti. Türkiye, şampiyonayı iki altın madalya ile ikinci sırada tamamladı.

21 Nisan

- Polonya'da düzenlenen Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek 8. Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti.

24 Nisan

- Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti. Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

25 Nisan

- İsviçre'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu. Adem Asil ise barfiks aleti finallerini üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

MAYIS

1 Mayıs

- Milli kürekçiler Elis Özbay ve Mervenur Uslu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılan Dünya Kupası I Yarışları'nda bronz madalya kazandı.

- Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda, tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

7 Mayıs

- Tayland'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcular 4 altın madalya elde etti. Besra Duman (2), Sibel Çam ve Yasemin Ceylan Baydar altın madalya kazanan sporcularımız oldu.

8 Mayıs

- Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası çekiç atmada Eşref Apak ve 23 yaş altı kadınlar disk atmada Özlem Becerek altın madalya kazanırken, kadınlar gülle atmada Emel Dereli bronz madalya elde etti.

11 Mayıs

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında Galatasaray'ı 71-56 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli takım, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. şampiyonluğuna ulaştı.

15 Mayıs

- Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 3 sezon sonra, Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek. tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı.

16 Mayıs

- Milli para badmintoncular, İspanya'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda, bir altın, bir gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya aldı.

17 Mayıs

- 59. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kupayı kazandı.

20 Mayıs

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nın 4. gününde yarışan Sudem Denizli ve Ümitcan Güreş, Türkiye rekoru kırdı.

- Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda Nazmiye Muratlı, kadınlar 50 kiloda 108 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzanırken, Besra Duman ise gümüş madalya elde etti. Besra'nın derecesi gençler kategorisinde de değerlendirildi ve bu kategoride tek sporcu olan milli halterci, altın madalya kazandı.

21 Mayıs

- Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Yarışları'nda K1 200 metre branşında, gümüş madalyanın sahibi oldu.

22 Mayıs

- İsviçre'de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası'nda Furkan Oruç, Evren Çağıran ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya kazandı.

- Türkiye, 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı. Milli sporculardan Sevilay Öztürk 2 gümüş ve 2 bronz, Sümeyye Boyacı ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

25 Mayıs

- Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

27 Mayıs

- UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'a 11-10 üstünlük kuran Villarreal, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

28 Mayıs

- Milli sporcu Özkan Baltacı, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Elmas Lig öncesindeki çekiç atma yarışmasını 73.94'lük derecesiyle birinci tamamladı.

- Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.

29 Mayıs

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Londra temsilcisi, Havertz'in golüyle Manchester City'yi yenerek tarihinde ikinci kez kupaya uzandı.

30 Mayıs

- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

HAZİRAN





3 Haziran

- Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

4 Haziran

- Fransa Ligue 1'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda sezonun futbolcusu seçildi.

- Okçuluk Milli Takımı'nda milli sporcu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu.

5 Haziran

- Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran'dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, şampiyon oldu. Organizasyonda milli okçu Yakup Yıldız da makaralı yayda Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

6 Haziran

- Türk sporculardan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı geldi. Milli sporcular, organizasyonda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

7 Haziran

- ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

8 Haziran

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Bilal Çiloğlu, bronz madalya elde etti.

10 Haziran

- Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa Mehmet Niyazi Akdaş seçildi.

- MKE Ankaragücü'nün olağan genel kurulunda Faruk Koca, 1058 oyun 802'sini alarak başkanlığa seçildi.

11 Haziran

- Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) başladı. A Milli Futbol Takımımız, açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

12 Haziran

- Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da düzenlenen Artisik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel barda altın madalya kazandı.

- Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenen Barbora Krejcikova şampiyon oldu.

- EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.

13 Haziran

- Polonya'da düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu olarak birincilik kupasını kazandı.

- Fransa Açık'ta şampiyon Novak Djokovic. Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

16 Haziran

- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi.

19 Haziran

- Galatasaray'da seçimli olağan genel kurulunda Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı seçildi.

20 Haziran

- EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı, A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu. Filenin Efeleri, üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

22 Haziran

- İtalya Serie A takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu 3 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

24 Haziran

- UEFA, 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdı.

25 Haziran

- Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı.

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

26 Haziran

- 95. Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı.

- Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Katar'da Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel barda altın madalya kazandı.

- Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

27 Haziran

- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan, Fransa'yı 63-54 yenerek şampiyon oldu.

TEMMUZ



1 Temmuz

- Norveçli atlet Karsten Warholm, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Elmas Lig'in 4. etap yarışlarında erkekler 400 metre engellide 46.70 saniyeyle 29 yıllık dünya rekorunu kırdı.

8 Temmuz

- Japonya Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceği açıkladı.

10 Temmuz

- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, tek kadınlar şampiyonu oldu.

11 Temmuz

- Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya’yı 1-0 yenen Arjantin, 28 yıl sonra şampiyon oldu.

- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic, Wimbledon'daki 6. şampiyonluğuna ulaştı.

12 Temmuz

- EURO 2020'de normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

16 Temmuz

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceğini açıkladı.

18 Temmuz

- 108. Fransa Bisiklet Turu'nda BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

21 Temmuz

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenleneceğini açıkladı.

23 Temmuz

- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı. Japonya Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilen törene 950 davetli katıldı.

25 Temmuz

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda Fransa, ABD'yi 83-76 yendi. Olimpiyat oyunlarındaki 24 maçlık galibiyet serisi biten ABD, 17 yıl sonra olimpiyatta yenildi.

28 Temmuz

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 73 kiloda Çinli Zhiyong Shi, 3 olimpiyat rekoru birden kırarak altın madalya elde etti.

31 Temmuz

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

- Tokyo 2020'de A Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finali garantiledi.

- Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar 100 metre finalindeki 10.61'lik derecesiyle Jamaikalı Elaine Thompson, 1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana kırılamayan olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çinli cimnastikçi Dong Dong, trampolin cimnastikte gümüş madalya kazanarak üst üste 4. olimpiyat madalyasını elde etti.

AĞUSTOS

1 Agustos

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finn sınıfında madalya mücadelesi hakkı alan Alican Kaynar, yelkende bunu başaran ilk sporcu oldu.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metre finalini İtalyan Lamont Marcell Jacobs kazandı.

2 Ağustos

- Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo 2020'de bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu. Adar, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk olimpiyat madalyasını getiren sporcu oldu.

- Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı.

- Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in en büyük rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 130 kiloda şampiyonluğa ulaşarak üst üste 4 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi oldu.

3 Ağustos

- Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

- Yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle bazı finallere çıkmayan ve Tokyo Olimpiyatları'nda en çok konuşulan sporculardan biri olan dünyaca ünlü ABD'li cimnastikçi Biles, yarıştığı denge aletinde üçüncü oldu.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde kadınlar çekiç atmada Polonyalı Anita Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

4 Ağustos

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi.

- Olimpiyatlara ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile giren kaykay branşında kadınlar park disiplininde ilk şampiyon Japonya'dan Sakura Yosozumi oldu.

- Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Ali Akman'ı kiraladı.

- Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Aleksandar Djordjevic, İstanbul'a geldi.

5 Ağustos

- Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.

- 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde, eylül ayından itibaren VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi uygulanacağı açıklandı.

- Beşiktaş Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve UEFA gelirleriyle ilgili yaptırımların ortadan kalktığını duyurdu.

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Jack Grealish'i renklerine bağladı.

6 Ağustos

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı. Ali'nin bu madalyası, aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

- Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde cirit atma finalinde mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, olimpiyat dördüncüsü oldu.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar 1500 metre finalinde altın madalyayı Etiyopyalı Faith Kipyegon, 33 yıllık olimpiyat rekoru kırarak üst üste ikinci kez elde etti.

- İtalya Serie A ekibi Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. günündeki modern pentatlon yarışlarında İlke Özyüksel 5. oldu.

7 Ağustos

- Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı. Karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı.

- Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşadı.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı.

- Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i renlerine bağladı.

Trabzonspor Kulübü, Ganalı oyuncusu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya temsilcisi Genoa'ya transfer olduğunu duyurdu.

8 Ağustos

- Salgın nedeniyle seyircisiz oynanan ve 23 Temmuz'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kadın basketbolunda ABD, finalde Japonya'yı 90-75 yenerek üst üste 7. kez altın madalya aldı.

- Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri getirildi.

9 Ağustos

- İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Vladimir Petkovic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Murat Yakın getirildi.

10 Ağustos

- Fransız temsilcisi PSG, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi transfer ettiğini açıkladı.

- Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftarların yeni sezonda maçları tribünden izleyebileceğini açıkladı.

- Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

- Trabzonspor Kulübü, Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.

- NBA takımlarından Dallas Mavericks, Sloven yıldızı Luka Doncic ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

11 Ağustos

- UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.

- Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile 5 yılık anlaşmaya varıldığını, kulübü Kopenhag'a da 7 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

- Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı.

12 Ağustos

- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.

- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor ile Dinamo Batum'la uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldiler.

- Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin Leicester City'den 3 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla da 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

13 Ağustos

- Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

15 Ağustos

- Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

- Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

- Eski Alman milli futbolcu Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

16 Ağustos

- Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynadığı maçta, Brezilyalı futbolcu Marcao, saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddet uyguladı.

17 Ağustos

- Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini duyurdu.

18 Ağustos

- Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

- Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.

19 Ağustos

- TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.

- Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.

20 Ağustos

- İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

- Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve NBA takımlarından Utah Jazz'la anlaşan erdem Can, NBA'de görev yapacak ilk Türk yardımcı antrenör olacak.

21 Ağustos

- Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

22 Ağustos

- Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide şampiyon olan İsveçli rakibinin diskalifiye edilmesiyle altın madalya kazandı.

- Fransa Ligue 1 ekibi Nice taraftarlarının sahaya girmesi nedeniyle durdurulan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasının yeniden başlaması kararı alındı ancak konuk takımın oyuncuları sahaya çıkmadı.

23 Ağustos

- Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığını bildirdi.

- Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, İsviçreli kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi Liverpool'dan transfer etti.

24 Ağustos

- 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.

- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 16. Yaz Paralimpik Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı.

- Galatasaray, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

25 Ağustos

- İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad, Norveçli Alexander Sörloth'u sezon sonuna kadar kiraladı.

- Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında 5. Lig ekibi Bremer SV'yi 12-0 yendi.

26 Ağustos

- Beşiktaş, İstanbul'da yapılan kura çekiminde UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti.

- UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.

- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

- UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.

- UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalyan ekibi Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilen Trabzonspor, turnuvaya veda etti.

27 Ağustos

- Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna kattı.

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi bronz, kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman bronz madalya kazandı.

- UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile mücadele edecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

28 Ağustos

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandılar.

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazandı.

29 Ağustos

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.

- Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığı açıklandı.

30 Ağustos

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandılar.

- Beşiktaş, Fransa'nın La Havre takımından milli futbolcu Umut Meraş'ı transfer etti.

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

31 Ağustos

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

- Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen hücum oyuncusu Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşmaya vardığını duyurdu.

- FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı, B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile karşılaşacak

- Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdı.

EYLÜL

1 Eylül

- Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi. Falcao, sarı-kırmızılı formayla 43 maçta 20 gol kaydetti.

- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

2 Eylül

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar gümüş, tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke bronz madalya kazandı.

- Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'i Barcelona'dan bir sezonluğuna kiraladı.

3 Eylül

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

4 Eylül

- 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik yaşayan ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, aktif kariyerini 35 yaşında noktaladı.

- 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.

5 Eylül

- Türkiye, 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nı rekor sayıda madalyayla tamamladı. Türkiye, 7. kez yer aldığı oyunlarda toplam 15 madalyayla tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi. Tokyo 2020'de 13 branşta 87 sporcuyla yer alan Türkiye, 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz madalya elde etti.

7 Eylül

- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.

10 Eylül

- Galatasaray Kulübünde 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan Duygun Yarsuvat, 84 yaşında vefat etti.

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

11 Eylül

- ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde 18 yaşındaki İngiliz Emma Raducanu, Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez'i yenerek şampiyon oldu.

12 Eylül

- 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti.

- ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev, Sırp Novak Djokovic'i yenerek şampiyon oldu.

13 Eylül

- Türkiye'de bir dönem Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen 36 yaşındaki Senegalli futbolcu Demba Ba, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.

16 Eylül

- Daha önce Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp basketbolunun öne çıkan isimlerinden Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti.

19 Eylül

- TFF, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Alman Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

- Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

23 Eylül

- Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 17 yaşındaki futbolcuları Emre Demir'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.

24 Eylül

- Dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho, Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" (The Archer) adıyla çevrilen son kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adadı.

- ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

25 Eylül

- Paletli Yüzme Milli Takım sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonu oldu.

27 Eylül

- Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Nuray Levent, 3 altın madalya kazandı.

30 Eylül

- Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.

EKİM





1 Ekim

- Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.

2 Ekim

- Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.

- Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.

- İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

3 Ekim

- Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

- Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

- Norveç'te yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, bronz madalya kazandı.

4 Ekim

- Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmeyi sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

5 Ekim

- İspanyol basketbol tarihinin en iyi basketbolcuları arasında yer alan 41 yaşındaki Pau Gasol, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

- Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

- Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

6 Ekim

- Milli atıcı Erdoğan Akkaya, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nın trap erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

7 Ekim

- Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı.

- Voleybolda Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Spor Toto'yu 3-2 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

8 Ekim

- A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, millilerle ilk maçına Norveç karşısında çıktı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.

- Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getirdi.

- Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

- Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya aldı.

10 Ekim

- Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

- Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

11 Ekim

- Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 6. kez Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

17 Ekim

- Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

18 Ekim

- Eski Samsunspor Kulübü Başkanı ve futbolcusu 61 yaşındaki Emin Kar, hayatını kaybetti.

21 Ekim

- Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, istifasını TFF Yönetimi'ne verdi.

22 Ekim

- Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı, Rusya ekibi UMMC Ekaterinburg'u 75-68 yenen İspanya temsilcisi Valencia kazandı.

23 Ekim

- 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı, Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasında oynanan maçla kapılarını sporseverlere açtı.

24 Ekim

- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda şampiyon, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo oldu.

- 25 Ekim

- Liverpool'un Mısırlı yıldız kanat oyuncusu Muhammed Salah, "İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu" oldu.

- Dünyaca ünlü ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın kariyerinin başlangıç yıllarında bir maçta giydiği spor ayakkabısı, yaklaşık 1,5 milyon dolarlık rekor bedelle satıldı.

- Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

26 Ekim

-Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen Antalya'da rekor için daldı. Milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

- Türkiye Voleybol Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'na tek aday giren Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkanlığa seçildi.

27 Ekim

- TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi.

28 Ekim

- TFF, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

29 Ekim

- Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, FINA Dünya Kupası 400 metre karışıkta Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

KASIM





2 Kasım

- Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.

4 Kasım

- Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Hidayet Türkoğlu yeniden seçildi.

5 Kasım

- Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından 4 dakika daha oynandı. 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle süren maçın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı. Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı.

6 Kasım

- Barcelona Kulübü, teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'i getirdiğini resmi olarak açıkladı.

- Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.

- Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın lisansını geçici olarak askıya aldı.

- Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçta Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

7 Kasım

- N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu.

12 Kasım

- Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

- Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Almanya'yı 7-2 yendi.

13 Kasım

- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması sonrası averajla 2. sıraya yükseldi.

17 Kasım

- Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde etti.

21 Kasım

- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu.

- Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

24 Kasım

- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Ajax'a 2-1 yenildi ve Avrupa kupalarından elendi.

25 Kasım

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Yunan kulübü Olympiakos'a 1-0 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansını kaybetti.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi.

26 Kasım

- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.

28 Kasım

- Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.

29 Kasım

- Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, PSG'nin Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi 7. kez kazandı.

ARALIK





4 Aralık

- Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

5 Aralık

- Trabzonspor'un 78. Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi.

- Teniste ülkelerin yarıştığı 2021 Davis Kupası finalinde Hırvatistan'ı 2-0 yenen Rusya, kupanın sahibi oldu.

7 Aralık

- Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı.

8 Aralık

- MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti.

9 Aralık

- Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Beşiktaş, Yalçın ile geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

- UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

- UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

11 Aralık

- Mısır'da yapılan 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Murat Naci Çoklu, ikinci oldu.

12 Aralık

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'u son turda geçen Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

13 Aralık

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla eşleşti.-

- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle tekrarlanarak yapıldı.

16 Aralık

- Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

17 Aralık

- VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 altın, 6 gümüş, 15 bronz olmak üzere 24 madalya kazandı.

19 Aralık

- FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, 4. kez kupayı müzesine götürdü. Ankara'da düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe Opet ise Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

- Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maç, 2-2 eşitlikle sona erdi.

20 Aralık

- Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

29 Aralık

Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, aktif güreş hayatını sonlandırdı.

31 Aralık

Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi.

Bu habere tepkiniz:



31/12/2021 15:57