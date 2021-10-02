Türkiye'de 203 can kaybı, 27 bin 973 yeni vaka
Türkiye'nin 2 Ekim 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı.
02/10/2021
Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
Tabloyu değerlendiren Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım.''