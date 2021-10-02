Türkiye'de 203 can kaybı, 27 bin 973 yeni vaka

Türkiye'nin 2 Ekim 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

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02/10/2021

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Türkiye'de 203 can kaybı, 27 bin 973 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

 KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Tabloyu değerlendiren Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım.''

02/10/2021 19:34
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TAGS: türkiye, vaka, koronavirüs, salgın, Fahrettin Koca
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