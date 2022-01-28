Türkiye’de 210 can kaybı, 93 bin 586 yeni vaka

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28/01/2022

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Türkiye’de 210 can kaybı, 93 bin 586 yeni vaka

Türkiye'nin 28 Ocak 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 90 binin üstüne çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Covid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 438 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 85 bin 503 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,47 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 612 bin 186 doza yükseldi.

28/01/2022 19:52
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TAGS: Türkiye’de 210 can kaybı, 93 bin 586 yeni vaka
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