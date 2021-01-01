Türkiye’de 212 can kaybı, 12 bin 203 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Covid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 1908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak.""

Bu habere tepkiniz:



01/01/2021 18:49