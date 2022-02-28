Türkiye’de 213 can kaybı, 64 bin 275 yeni vaka

Türkiye'nin 28 Şubat 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Corona Virüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 410 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 76 bin 832 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,93 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 631 bin 632 doza yükseldi.

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28/02/2022 19:36