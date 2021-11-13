Türkiye'de 215 can kaybı, 22 bin 583 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

Tabloyu, Twitter'dan yaptığı açıklama ile değerlendiren Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim'' açıklamasını yaptı.

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13/11/2021 18:42