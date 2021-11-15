Türkiye’de 215 can kaybı, 23 bin 852 yeni vaka

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15/11/2021

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Türkiye’de 215 can kaybı, 23 bin 852 yeni vaka

Türkiye'nin 15 Kasım 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte  215 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca, ikinci doz aşı oranı en düşük ilin yüzde 55,2 ile Şanlıurfa olduğunu belirterek, "Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 933 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 258 oldu.

15/11/2021 19:11
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TAGS: Türkiye’de 215 can kaybı, 23 bin 852 yeni vaka
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