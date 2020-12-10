Türkiye’de 220 can kaybı, 30 bin 424 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Aralık 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 943 oldu, son 24 saatte 5 bin 232 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e yükseldi.

"ALINAN TEDBİRLERİN ETKİSİNİ HİSSETMEYE BAŞLADIK"

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

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10/12/2020 18:17